Руководитель «Центра стратегических коммуникаций» прокомментировал итоги мунципальных выборов

Директор пермского «Центра стратегических коммуникаций (ЦСК)» Сергей Ильин рассказал «Ъ-Прикамье» о работе на муниципальных выборах. Специалисты центра вели кампании кандидатов от «Единой России» на довыборах в заксобрание Пермского края по округу №17, выборах в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске и Чайковском.

Кампанию по округу №17 и выборы депутатов в думу Горнозаводска курировал Николай Тимохин, выборы в Кизеле — Альбина Южанинова, в Краснокамске — Сергей Омелюк, в Оханске — Дмитрий Коровин, в Чайковском — Андрей Резвых. «Результатом выборов очень довольны. Все кампании были обеспечены кадрами, ресурсами, идеологически выстроены в одну стратегию», - поделился Сергей Ильин. По его словам, муниципальные кандидаты ориентировались на «фронтмена кампании 2023 года» - кандидата в депутаты заксобрания Альберта Демченко, который участвовал в выборах под слоганом «Время быть вместе!». «Можно сказать что идея кампании оказалась для большинства избирателей близка и понятна», - отмечает Сергей Ильин.

Он добавил, что сейчас ЦСК анализирует ситуацию в муниципалитетах, где в 2024 году состоятся выборы в местные думы, а также готовится к президентским выборам. Муниципальные выборы в этом году проходили с 8 по 10 сентября. По итогам голосования, «Единая Россия» получила 84 из 94 вакантных мандатов.