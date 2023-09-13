Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руководитель «Центра стратегических коммуникаций» прокомментировал итоги мунципальных выборов

Директор пермского «Центра стратегических коммуникаций (ЦСК)» Сергей Ильин рассказал «Ъ-Прикамье» о работе на муниципальных выборах. Специалисты центра вели кампании кандидатов от «Единой России» на довыборах в заксобрание Пермского края по округу №17, выборах в Горнозаводске, Кизеле, Краснокамске, Оханске и Чайковском.

Кампанию по округу №17 и выборы депутатов в думу Горнозаводска курировал Николай Тимохин, выборы в Кизеле — Альбина Южанинова, в Краснокамске — Сергей Омелюк, в Оханске — Дмитрий Коровин, в Чайковском — Андрей Резвых. «Результатом выборов очень довольны. Все кампании были обеспечены кадрами, ресурсами, идеологически выстроены в одну стратегию», - поделился Сергей Ильин. По его словам, муниципальные кандидаты ориентировались на «фронтмена кампании 2023 года» - кандидата в депутаты заксобрания Альберта Демченко, который участвовал в выборах под слоганом «Время быть вместе!». «Можно сказать что идея кампании оказалась для большинства избирателей близка и понятна», - отмечает Сергей Ильин.

Он добавил, что сейчас ЦСК анализирует ситуацию в муниципалитетах, где в 2024 году состоятся выборы в местные думы, а также готовится к президентским выборам. Муниципальные выборы в этом году проходили с 8 по 10 сентября. По итогам голосования, «Единая Россия» получила 84 из 94 вакантных мандатов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...