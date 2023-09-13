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Коммерсантъ FM
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Мятежники Нигера расторгли военное соглашение с Бенином

Военные Нигера, захватившие власть в стране, сообщили о расторжении военного соглашения с Бенином. В заявлении военных, которое было озвучено в эфире национального телевидения, утверждается, что Бенин размещал солдат, наемников и военную технику на своей территории для возможной интервенции в Нигер.

Фрагменты заявления передает Reuters. Мятежники утверждают, что размещение войск на территории Бенина осуществлялось в координации с Экономическом сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС). В связи с этим решено «отказаться от соглашения о военном сотрудничестве».

Военный мятеж в Нигере произошел в конце июля. В середине августа ЭКОВАС подготовило силы для интервенции в Нигер. 19 августа делегация ЭКОВАС посетила Нигер для переговоров, которые ничем не закончились. Мятежников в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо. В случае вторжения мятежники разрешили им ввести свои войска.

О ситуации в стране — в материале «Ни мира, ни войны».

Лусине Баласян

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