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Коммерсантъ FM
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Глава Минвостокразвития пообещал расширить дальневосточную ипотеку до конца года

Верхняя планка по кредиту на дальневосточную ипотеку будет повышена до 9 млн руб. до Нового года. К этому же сроку планируется расширить действие ипотеки на всех сотрудников предприятий ОПК на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы сделаем это до Нового года. Дальневосточная ипотека — это важнейшая программа для всех дальневосточников и бизнеса. Она позволила нам удвоить темп ввода жилья — чем больше жилья, тем ниже на него цены, чем ниже цены, тем выше спрос и так далее»,— сказал господин Чекунков журналистам (цитата по ТАСС).

Указанные изменения предложил внести президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. По его словам, благодаря этому у семей появится больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства дома.

Дальневосточная ипотека в декабре 2022 года была продлена до 2030 года. Программой могут воспользоваться молодые семьи до 35 лет, родители-одиночки, участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, медицинские работники и педагоги, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

Лусине Баласян

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