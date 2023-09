Южная Корея воздерживается от угля из РФ

Южная Корея может ограничить импорт энергетического угля из России на уровне прошлого года: по данным Platts, такие рекомендации были даны местным госкомпаниям. Южная Корея относится к недружественным странам, однако до сих пор не вводила никаких рестрикций в отношении российского угля. Рекомендации Сеула не касаются частных энергокомпаний, которые могут покупать российское топливо как по долгосрочным контрактам, так и на споте. По оценке аналитиков, прошлогодний объем импорта и так был достаточно высоким, а запрет, который пока является рекомендацией, может заставить корейские компании перенести часть поставок из РФ на следующий год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Южная Корея планирует ограничить импорт российского угля на уровне прошлого года, пишет Platts со ссылкой на собственные источники. По данным издания, южнокорейское правительство обратилось к государственным генерирующим компаниям с просьбой ограничить закупку российского угля на спотовом рынке. По данным Kpler, с которыми ознакомился “Ъ”, в 2022 году Россия поставила в Южную Корею 26 млн тонн угля, а за восемь месяцев 2023 года — 15,4 млн тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Южная Корея не вводила формального запрета на российский уголь. Однако, как отмечал Argus в презентации «Global coal outlook 2023 and beyond», государственные коммунальные предприятия не закупали российский уголь на тендерах, опасаясь репутационного риска. По информации Platts, южнокорейская POSCO International Corporation и Korea Southern Power Co Ltd объявили тендеры на импорт 174 тыс. тонн угля в период с октября по ноябрь и 480 тыс. тонн в 2023–2025 годах соответственно, отметив в своей тендерной документации, что не будут закупать уголь из России. Частные энергетические компании ничем не ограничены и закупают российский уголь как по долгосрочным сделкам, так и на споте. В случае введения ограничений увеличится спрос на спотовый уголь из Австралии.

Российский уголь популярен в Южной Корее, так как поставщики предлагают его с дисконтом. Южнокорейские коммунальщики оценивали минимальный размер скидки в $10–15 на тонну из-за геополитических рисков. Нет данных о проблемах с расчетами при поставках в Южную Корею, поскольку трансакции осуществляются через Дубай, отмечал ранее Argus.

Информация о неформальном ограничении закупок российского угля для госкомпаний Южной Кореи поступила на фоне визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына (см. стр. 6). По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, на переговорах будет обсуждаться транспортный проект Хасан—Раджин, который предполагает доставку по железной дороге из России грузов в северокорейский порт Раджин с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран. С 2013 года проект был фактически полностью приостановлен из-за санкций со стороны ООН и США в отношении Северной Кореи.

Южная Корея в 2018 году импортировала 21 млн тонн российского угля. Таким образом, объем экспорта прошлого года выглядит достаточно высоким уровнем, обращает внимание Борис Красноженов из Альфа-банка. С другой стороны, рост спроса на энергетический уголь в Южной Корее не гарантирован, а с учетом развития возобновляемых источников энергии можно увидеть его снижение на более долгосрочном горизонте. Частные компании в Южной Корее, скорее всего, продолжат закупать российской уголь.

По сведениям участников рынка, пять государственных энергокомпаний Южной Кореи будут вынуждены перенести импорт примерно 1 млн тонн российского энергетического угля на 2024 год, поскольку ранее они уже заключили контракты с российскими угольщиками на отгрузку 14 млн тонн до конца текущего года, говорит руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов.

По предварительной информации от участников рынка, говорит эксперт, пока ограничения носят рекомендательный характер. Если же Южная Корея выберет сценарий Японии, предусматривающий полный запрет на закупку российского угля, то дисконтирование станет бессмысленным. «Пока же российский уголь и без дополнительных дисконтов является предпочтительным топливом для закупки на тендерах для южнокорейских компаний, чем более дорогой австралийский уголь»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин