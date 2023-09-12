Въезд на ЗСД с Предпортовой улицы закрыли из-за ремонта

Заезд на Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга со стороны Предпортовой улицы закрыт, сообщили 12 сентября в пресс-службе «Магистрали северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобильная развязка КАД (Кольцевая автодорога) и ЗСД (Западный скоростной диаметр) у станции Предпортовая. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Автомобильная развязка КАД (Кольцевая автодорога) и ЗСД (Западный скоростной диаметр) у станции Предпортовая. Архив "Ъ-СПб".

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Причиной перекрытия стало устранение колейности на проезжей части Кольцевой автомобильной дороге (КАД).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 9 сентября поочередно будут перекрываться съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо КАД и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо. Продлятся они в общей сложности до 22 сентября.

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