В Петербурге на развязке КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют пять съездов

С 9 по 22 сентября на развязке Кольцевой автодороги с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом перекроют пять съездов. Ограничение вводятся в связи с работами по устранению колейности, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Две недели поочередно будут перекрываться съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо КАД и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо.

Дополнительно с 4 по 8 сентября водители не смогут проехать по одной полосе съезда с Дачного проспекта на Предпортовую улицу.

Продолжительность перекрытия одного съезда составит не более суток, но будет зависеть от погодных условий, отметили в пресс-службе Упрдора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Кировском районе Петербурга с 27 августа по 9 сентября будет ограничено движение по Дачному проспекту. Также в Пушкинском районе по 12 сентября ограничено движение по Софийской улице в поселке Шушары — от КАД до Ленсоветовской дороги.

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