Новой главой Центра занятости Тюменской области назначена Наталья Шабурова

Директором ГАУ «Центр занятости населения Тюменской области» назначена Наталья Шабурова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, она имеет более чем 20-летний опыт работы, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Напомним, в марте была уволена экс-глава регионального Центра занятости Оксана Астафьева. В апреле Центральный районный суд Тюмени избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ее подозревают в превышении полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

По данным суда, с мая по ноябрь 2022 года по незаконному указанию Оксаны Астафьевой заместителям директора и главному бухгалтеру ГАУ «ЦЗН» были начислены и выплачены премии за выполнение особо важного задания на 1,16 млн руб. Часть из этих средств сотрудники, по указанию Оксаны Астафьевой, вернули ей.

Полина Хабарова

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