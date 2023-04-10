Экс-директору Центра занятости Тюменской области избрали меру пресечения по делу о превышении полномочий

Центральный районный суд Тюмени избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему директору ГАУ «Центр занятости населения Тюменской области» Оксане Астафьевой, подозреваемой в превышении полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Установлено, что с мая по ноябрь 2022 года по незаконному указанию Оксаны Астафьевой заместителям директора и главному бухгалтеру ГАУ «ЦЗН» были начислены и выплачены премии за выполнение особо важного задания на 1,16 млн руб. Часть из этих средств сотрудники, по указанию Оксаны Астафьевой, вернули ей. Напомним, Оксана Астафьева была уволена с 29 марта 2023 года.

По решению суда, Оксане Астафьевой запрещено выходить за пределы дома с 21:00 до 7:00, общаться с участниками уголовного судопроизводства (за исключением следователя, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников), посещать место работы, массовые мероприятия и заведения увеселительного характера.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК №1, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2020 по 2021 годы обвиняемый создавал «благоприятные условия для отбывания наказания» для ряда заключенных.

Диана Сунагатуллина

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