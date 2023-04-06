В отношении директора тюменского госучреждения возбуждено дело о превышении полномочий

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении директора одного из государственных автономных учреждений Тюменской области по статье о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу РУФСБ России по Тюменской области.

По данным «РБК-Тюмень», несколько дней назад сотрудники ФСБ задержали экс-директора Центра занятости населения Тюменской области Оксану Астафьеву, уволенную с 29 марта.

По версии следствия, директор в целях личного обогащения реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения, в результате чего бюджету Тюменской области причинен ущерб более чем на 1,16 млн руб. Проводятся следственные действия и сбор доказательственной базы.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК №1, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с 2020 по 2021 годы обвиняемый создавал «благоприятные условия для отбывания наказания» для ряда заключенных.

Диана Сунагатуллина

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