В Петербурге начался суд над участниками «банды Кости Могилы»

В Санкт-Петербургском горсуде состоялось первое заседание по существу с участием присяжных по делу Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля, которым инкриминируют двойное убийство, совершенное 1993 году. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда.

В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют организацию убийства, убийство или пособничество в убийстве. Все они, по данным следствия, входили в преступную группировку Константина Яковлева (Костя Могила), которую господин Кулибаба якобы возглавил после гибели основателя ОПГ. Всех участников, за исключением одного, который пока скрывается, задержали в 2021 году. Об этом деле «Ъ» подробно рассказывал.

Все подсудимые свою вину не признают и утверждают, что к событиям, которые происходили в 1993 году, не имеют никакого отношения.

Владимир Кулибаба — бизнесмен и экс-президент Федерации вольной борьбы Петербурга. В начале 2010-х годов его уже судили по обвинению в организации убийства директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, однако присяжные его оправдали. Господа Карпинский и Мотыль руководят компаниями «Восход Нева» и «Мейджик Меню».

Андрей Кучеров

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