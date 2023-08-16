В Крыму бизнес готовят к подаче исков к Украине в связи с ущербом от водной блокады

В Крыму предпринимателей готовят к подаче исков к Украине в связи с ущербом от водной блокады, а также повреждений Крымского моста и дорог. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Госсовета Крыма Владимира Константинова Фото: Telegram-канал главы Госсовета Крыма Владимира Константинова

В своем Telegram он рассказал об очередном этапе деятельности рабочей группы по оценке ущерба.

«На совещании с руководителями и представителями юридических лиц, включая Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции», Крымский содовый завод и завод «Бром», был разъяснен порядок подготовки иска в Арбитражный суд. Для нас важно, что руководители предприятий поддержали нашу инициативу и выразили готовность сформировать собственные иски», - написал спикер.

Кроме того, господин Константинов отметил, что сейчас также проводится работа с физлицами, чья деятельность замыкается на минкурортов и туризма региона, от которых, предполагается подать коллективный иск.

«Наша рабочая группа также приступила к оценке ущерба, нанесенного крымчанам и гостям республики в результате транспортной блокады. В эту сумму мы планируем включить, в том числе средства, затраченные на восстановление Крымского моста и дорожной инфраструктуры на севере Крыма после атак ВСУ», - добавил он.

Андрей Петров

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