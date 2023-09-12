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Коммерсантъ FM
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Суд заочно приговорил соучастника убийства Япончика к 16 годам заключения

Мосгорсуд заочно приговорил к 16 годам заключения в колонии строгого режима Нугзара Папаву, одного из соучастников убийства российского вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик). Он осужден по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное организованной группой, по найму), ч. 3 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, Нугзар Папава вступил в организованную группу, целью которой было убийство криминального авторитета. Вместе с другими участниками группы Нугзар Папава вел за убитым скрытое наблюдение. Он также передал стрелку указания организатора убийства о том, когда произвести выстрел, и обеспечил ему безопасный отход после, говорится в пресс-релизе ведомства.

СКР называет заказчиком убийства Япончика вора в законе Илью Симонию (Махо), с которым у Япончика была долгая вражда. Из мести Махо, по версии следствия, сколотил группу из выходцев из Абхазии, которым за устранение Япончика было обещано несколько десятков миллионов рублей. В ходе расследования сотрудники установили, что в преступную группу входили Каха Газзаев, Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Нугзар Папава и Астамур Бутба. Последний из винтовки ранил Вячеслава Иванькова в живот. Длительное лечение «законника» не спасло — он умер 9 октября 2009 года.

Муртази Шадания и Джамбул Джанашия получили 15 и 16 лет колонии строгого режима соответственно, вину они не признали. Предполагаемый заказчик убийства Махо успел уехать за границу и, по некоторым данным, находится в Италии.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За Япончиком наследили на много лет».

Лаура Кеффер

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