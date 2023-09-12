Строительство второй очереди Пулково начнется в 2025 году

Работы по строительству второй очереди аэропорта Пулково должны начаться до середины 2025 года. Об этом в ходе Восточного экономического форума 12 сентября заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Необходимость создания новых объектов на территории петербургской воздушной гавани связана с увеличением пассажиропотока.

«Строительство второй очереди Пулково планируется начать до середины 2025 года, потому что пассажиропоток увеличивается, а мощности для дальнейшего роста практически исчерпаны»,— цитирует господина Костина ТАСС.

Вторая очередь Пулково включит в себя новый перрон для самолетов и южную галерею, через которую будет производиться посадка на рейсы.

Напомним, ранее стало известно, что компания «Воздушные ворота Северной столицы» («ВВСС», оператор аэропорта Пулково) отменила конкурс по выбору генерального проектировщика для проведения проектно-изыскательских работ по объектам фазы «А» второй очереди развития петербургского аэропорта. Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Планы аэропорта отправились на вынужденное приземление».

«Ъ-СПб» также писал, что немецкий аэропортовый холдинг Fraport, которому принадлежит 25% в операторе аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) продаст свою долю.

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