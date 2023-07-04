Конкурс на проектирование первого этапа второй очереди Пулково откладывается

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» («ВВСС», оператор аэропорта Пулково) отменила конкурс по выбору генерального проектировщика для проведения проектно-изыскательских работ по объектам фазы «А» второй очереди развития петербургского аэропорта. Как следует из извещения, опубликованного на портале госзакупок, решение об отказе от проведения конкурентных переговоров по выбору проектной организации было принято 3 июля.

Поиск проектной организации оператор Пулково ведет с начала мая, когда было объявлено о проведении конкурса. Итоги планировалось подвести еще 18 мая, однако процедура была приостановлена и, фактически, началась заново после жалоб двух крупных проектных организаций — петербургского АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» и московского ГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект». Проектанты сочли требования, предъявляемые заказчиком к участникам конкурса, избыточными и необоснованными, и антимонопольное ведомство встало на сторону жалобщиков, предписав «ВВСС» устранить нарушения.

По изменившимся условиям, итоги конкурса должны были быть подведены 16 июня, но «Аэропроект» вновь подал жалобу в УФАС, оспорив отдельные условия по страхованию ответственности исполнителя контракта и требования об отсутствии судебных решений (связанных с нарушениями в профессиональной сфере) в отношении участника конкурса.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Планы аэропорта отправились на вынужденное приземление».

Вячеслав Калашников

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