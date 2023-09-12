Немецкая Fraport продаст свою долю в Пулково

Немецкий аэропортовый холдинг Fraport, которому принадлежит 25% в операторе аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) продаст свою долю. Об этом в кулуарах ВЭФ сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По словам господина Костина, с продажей доли холдинг должен определиться до конца 2023 года. Способ продажи пока не определен.

В марте 2022 года в Fraport заявили, что обдумывают варианты выхода из состава акционеров ВВСС, но уже в мае 2022 года глава холдинга Штефан Шульте сообщил, что в соответствии с условиями концессионного договора Fraport не имеет возможности это сделать до 2025 года (см. «Ъ» от 18 мая 2022 года). Тогда компания оценивала свою долю в ВВСС в €111 млн.

Как Fraport намерен продать свою долю в условиях ограничений контракта, пока не известно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава ВТБ Костин назвал Объединенную судостроительную корпорацию, которая перешла в доверительное управление ВТБ, одной из наименее эффективных компаний, которыми владеет государству. Топ-менеджер обратил особое внимание на «огромную финансовую дыру» и отсутствие достоверной финансовой отчетности в ОСК.

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