В Екатеринбурге создали арт-объект длиной около 50 метров

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) провел акцию «Люди рисуют», в рамках которой жители Екатеринбурга создали арт-объект длиной около 50 метров, посвященный взаимоотношениям между людьми. Он появился по адресу ул. Вайнера, 54 на заборе школы №10.

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Эскиз для арт-объекта придумала Руслана Purpur.moon. Корректировку рисунков осуществила художница Саша Селфея вместе с командой волонтеров фестиваля «Стенограффия».

«Это дает каждому участнику проекта “Люди рисуют” повод для гордости: собой, своим городом и изменениям, которые происходят в Екатеринбурге благодаря живущим в нем людям. Например, этот серый забор стал ярким арт-объектом и уже сегодня встречает школьников и повышает настроение прохожим»,— отметила пресс-секретарь сотового оператора «Мотив» (один из организаторов акции) Надежда Агапова.

Ранее команда фестиваля «Стенограффия» объявила, что за сезон планирует создать более 50 арт-объектов. В рамках фестиваля уличного искусства уже был преобразован переход Цоя, появился мурал на здании, где прошел первый концерт рок-группы «Чайф». В нескольких городских местах изображен герой советского мультфильма «Котенок по имени Гав».

София Ерюжева

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