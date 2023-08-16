Художники «Стенограффии» открыли переход Цоя на Плотинке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Плотинке открыли обновленный переход Виктора Цоя с работами художников фестиваля «Стенограффия». Кроме «Стены Цоя» здесь появились отсылки к другим известным исполнителям. Как заявили организаторы фестиваля, пространство наполнилось отсылками к Свердловскому рок-клубу.

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Переход перекрыли на обновление еще 14 июля. За месяц там отремонтировали стены, нанесли изображения и закрепили светоконструкции. На стенах появились цитаты из культовых песен групп: «Агата Кристи», «Чайф», Nautilus Pompilius, «Смысловые галлюцинации» и «Кино».

Художникам удалось сохранить часть нарисованных портретов Виктора Цоя. Эскизом для арт-объекта в переходе занимались сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA, а также уличный художник и участник команды SPEKTR Андрей Колоколов, иллюстратор и графический дизайнер Алексей Грабилин и команда Hot Singles in Your Area.

«Уральский рок — это яркое и самобытное явление. А Свердловский рок-клуб стал настоящим арт-кластером своего времени. Он объединял фотографов, художников, музыкантов и вообще всех знаковых личностей, повлиявших на культурный ландшафт страны. Их наследие передается сквозь годы и до сих пор является гордостью нашего города»,— прокомментировал Андрей Колоколов.

Организаторы отмечают, что арт-объект создан к 300-летию Екатеринбурга.

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