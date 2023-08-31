В Екатеринбурге появился граффити-триптих с котенком по имени Гав

Арт-объект в виде трех работ с изображением героя советского мультфильма «Котенок по имени Гав» появился в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia). Работы можно найти на пр. Ленина, 48; в пер. Красный, 12; на ул. Пальмиро Тольятти, 32.

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Автор работ — художница Руслана Purpur.moon из Алматы. Таким образом, она хочет привлечь внимание к бездомным животным, вызвав приятные ассоциации: «Часто социальная реклама привлекает внимание к проблемам через стыд и вину. В своей работе я это делаю через напоминание и образование». Рядом с изображениями появится QR-код, который будет вести на сервис помощи животным.

Работа — дань памяти художнику-постановщику мультфильма Леониду Шварцману, который умер в прошлом году.

Фестиваль уличного искусства «Стенгораффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ранее в рамках фестиваля художники расписали переход Цоя на Плотинке, посвятив его Свердловскому рок-клубу.

Анна Капустина

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