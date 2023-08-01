В Екатеринбурге появился мурал на здании, где прошел первый концерт рок-группы «Чайф»

Московский дизайнер Денис Кибеда в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) нарисовал мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22 в Екатеринбурге. Здание занимает центр культуры «Молодежный». В 1985 году рок-группа «Чайф» сыграла в нем свой первый в истории концерт. Это и стало вдохновением для создания стрит-арта. Художник изобразил творческий путь музыканта через яркие, динамичные, наполненные цвета и формы. Мурал композиционно состоит из трех поверхностей, объединенных общим смыслом и абстрактными элементами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22

Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия» Мурал на фасаде дома на улице Высоцкого, 22

Фото: Пресс-служба фестиваля «Стенограффия»

Денис Kibeda – художник из Москвы. Работал в сфере дизайна, а также в индустрии компьютерных игр. Свой первый мурал создал на фестивале Urban Morphogenesis в августе прошлого года: работа называлась «Лав, лав, лав» и была посвящена музыке и творчеству. Свой стиль художник определяет как векторную «суперплоскую» графику.

«Я отталкивался от специфики этого места: это молодежный центр культуры, и молодые ребята учатся здесь творческого ремеслу. Собственно, через образ музыканта я хотел передать метафору творческого пути как путешествия. Для такого приключения человеку нужны соответствующие атрибуты: у него за спиной как бы рюкзак-колонка — это творческий багаж, через который творец посылает в мир свои сигналы и говорит с ним»,— рассказал Денис Kibeda.

На мурале присутствуют другие атрибуты, дополняющие образ творца: горящее в груди сердце, которое зажигает мир вокруг, крылатые кроссовки, символизирующие легкость в ногах и новые идеи. И наконец, корона — амбиции и самомнение, в той или иной степени свойственные каждому творческому человеку.

Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За это время было создано более 600 работ, а участие в нем приняли 360 художников, 740 волонтеров. Фестиваль поддерживает администрация Екатеринбурга и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Для участия в фестивале в этом году приглашены около 40 художников, предполагается создать более 50 арт-объектов в разных районах города.

Елизавета Хохлова

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