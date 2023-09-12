В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве около вокзала

В Екатеринбурге будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве другого мужчину у железнодорожного вокзала. Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, свердловский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, убийство произошло в начале мая 2023 года. Обвиняемый прибыл с оружием к вокзалу, чтобы встретиться с потерпевшим. «Действуя умышленно из личных неприязненных отношений произвел выстрел из пистолета в правое бедро потерпевшему»,— прокомментировали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Ранее СМИ сообщали, что данный конфликт произошел между таксистом и его пассажиром, а стрелял мужчина из травматического пистолета.

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