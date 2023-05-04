Около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге таксист застрелил клиента из травматического пистолета. Об этом сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел вечером 3 мая.

По данным издания, между мужчина вспыхнул конфликт, в результате которого таксист несколько раз выстрелил в пассажира. Водитель хотел попасть в ногу, но пуля пробила бедренную артерию, из-за чего пострадавший погиб от потери крови до приезда врачей.

Таксист не стал скрываться с места происшествия. В итоге его задержали сотрудники полиции.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что уточнят, соответствует ли информация действительности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте