Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве мужчины около вокзала в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве мужчины около железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый уже задержан – им оказался 50-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 3 мая подозреваемый встретился со своим 41-летним знакомым около вокзала. Мужчины находились в автомобиле задержанного, когда между ними возник конфликт на фоне личной неприязни. На почве ссоры подозреваемый выстрелил в знакомого из огнестрельного оружия.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники полиции сразу задержали подозреваемого и попытались оказать помощь потерпевшему, однако спасти его не удалось. Мужчина погиб от сильной кровопотери из-за ранения бедра.

«Подозреваемый сопротивления не оказал. Сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого, по предварительным данным, произведен роковой выстрел»,– отметил полковник Горелых.

Ранее СМИ сообщали, что данный конфликт произошел между таксистом и его пассажиром, а стрелял мужчина из травматического пистолета.

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