Сборная России готовится к новому товарищескому матчу. Вечером 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Катара, встреча пройдет в городе Эль-Вакра на стадионе, построенном специально к чемпионату мира в 2022 году. Последние матчи российской национальной команды сложно назвать выдающимися. Сможет ли она удивить в этот раз? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

На этом сборе Валерий Карпин сформировал сразу две команды: одну из ближайшего резерва, с возрастом игроков до 23 лет; и основную, где уже собрались лучшие футболисты на данный момент.

Даже Александр Головин из Монако подъехал. Начинала, как и положено, молодежь, которая сыграла две встречи на выезде против олимпийской сборной Египта, но победами порадовать болельщиков не смогла.

Первая игра завершилась вничью (1:1), а вторая, в которой сборной руководил помощник Карпина Виктор Онопко, — поражением (1:2).

Впрочем, от этих встреч изначально ничего не ждали. Все-таки играть в футбол при температуре почти +40 градусов сложно всем.

Вторую игру вечером 11 сентября не показал ни один российский телеканал. В итоге трансляция шла на одном из крупных онлайн-кинотеатров, где комментаторы работали в стиле юмористического шоу.

Но в Катаре, конечно, все серьезнее. Не просто так встречу покажет «Первый канал», ведь зрительская аудитория будет громадной. В этот раз, впрочем, как и всегда, болельщики ждут от команды Валерия Карпина яркой игры.

Да, встреча товарищеская, но тренер уверят всех, что с мотивацией у игроков все в порядке: «Я не вижу пока никаких проблем с нею».

Правда, так Карпин отвечает на вопрос о мотивации уже не первый раз. В свою очередь, российские болельщики от игры с командой Катара ждут ярких эмоций, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Матчи сборной — это эмоциональная подпитка для болельщиков. Они все равно ждут побед, и, конечно, когда происходят вяло игры команды — это огромное разочарование.

Хочется яркого противостояния, риска, пусть она даже не забивает, но создает много моментов. Вот это мы хотим видеть».

Но мы помним, что сказал футбольный «классик» про наши ожидания. И если добавить к этому рассуждения Карпина по поводу того, что любой ценой побеждать Катар никто не собирается, то лучше не ждать от нашей сборной чего-то экстраординарного.

Вместе с тем, судя по ставкам у букмекеров, Россия в этом матче — безоговорочный фаворит, по идее, она должна Катар обыгрывать.

Но даже если это произойдет, забитых мячей будет немного, уверен эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Андрей Бодров:

«Игроки уже в раздевалке понимают, что этот матч, если грубо говорить, ненастоящий. Мне кажется, будет скучно. Кроме того, против зрелищного результативного атакующего футбола работают и погодные условия».

Если эти прогнозы сбудутся, то вопросы, зачем нам нужны такие матчи сборных, будут звучать еще громче. Хотя, кто знает, вдруг вместо той ваты, которую так упрямо катал наш резерв с Египтом, основа вдруг выдаст игру мечты? Как говорят в народе, раз в году и палка стреляет.

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