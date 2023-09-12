Для пассажиров аварийно севшего самолета Сочи — Омск выделили спецпоезд

Для пассажиров самолета рейсом Сочи — Омск, аварийно севшего в поле Новосибирской области, выделили поезд. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ведомство контролирует доставку пассажиров авиарейса авиакомпании «Уральские авиалинии» из села Убинское Новосибирской области в Омск.

Аварийную посадку авиасудно совершило в 5:44 в 180 км от Новосибирска. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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