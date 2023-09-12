Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом

Власти Армении фактически признали, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, утверждает президент России Владимир Путин. Он заявил об этом на Восточном экономическом форуме.

«Дело не только в результатах последнего конфликта, дело еще в том, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом»,— сказал господин Путин, не приведя подробностей.

Путин на ВЭФ-2023 о курсе рубля, уехавших, капиталах и граблях. Главное

Читать далее

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Сегодня, 12 сентября, Баку дал согласие на одновременное использование заблокированного им Лачинского коридора и дороги Агдам—Степанакерт при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Все дороги ведут в Карабах».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...