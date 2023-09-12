Суд обязал мэрию Сибая ликвидировать свалку

Сибайский городской суд по иску прокурора Сибая обязал администрацию города и министерство земельных и имущественных отношений Башкирии ликвидировать несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Проверка надзорного ведомства установила, что в селе Таялас складировали коммунальные отходы на площади более 8 га.

Согласно требованиям законодательства, организация мероприятий по охране окружающей среды является обязанностью органов местного самоуправления, однако муниципалитет длительное время не принимал мер по ликвидации свалки.

Майя Иванова

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