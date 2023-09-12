В минздраве рассказали о состоянии пассажиров экстренно севшего рейса Сочи — Омск

Нескольким пассажирам Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Омск и совершившего аварийную посадку в Убинском районе Новосибирской области, потребовалась медпомощь. Об этом сообщает минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Новосибирской области Фото: минздрав Новосибирской области

В пункт временного размещения были направлены три бригады скорой помощи Убинской больницы и две бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медпомощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков.

Сразу после посадки медпомощь оказали одному пассажиру, у которого поднялось артериальное давление. После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым с повышенным артериальным давлением и приступом бронхиальной астмы оказали медпомощь на месте.

Дети, летевшие рейсом, не пострадали. Со всеми пассажирами самолета работают психологи.

Аварийная посадка Boeing произошла в 5:44 мск на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области, вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска). На борту находилось 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

После ЧП Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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