Краснов указал на нарушение сроков соединения восточных газопроводов с ЕСГ

Генеральная прокуратура РФ указала Минэнерго на нарушение сроков по соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин—Хабаровск—Владивосток» с единой системой газоснабжения. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Как пояснил господин Краснов на полях Восточного экономического форума, в большинстве российских регионов существуют проблемы, связанные с завышенными тарифами на рынке энергоресурсов, отказами в подключении к сетям. В связи с этим по поручению президента России Владимира Путина Генпрокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере газификации.

«Минэнерго России указано на нарушение сроков исполнения мероприятий по соединению газопроводов "Сила Сибири" и "Сахалин—Хабаровск—Владивосток" с Единой системой газоснабжения, прежде всего в целях приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка»,— сказал Игорь Краснов (цитата по «РИА Новости»).

Включить газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин—Хабаровск—Владивосток» в единую систему газоснабжения Владимир Путин поручил в апреле 2022 года. Сейчас ЕСГ на востоке обрывается на границе Новосибирской и Кемеровской областей. В рамках проекта «Сила Сибири-2» планируется построить отрезок в 1,4 тыс. км по маршруту Кемерово—Красноярск—Тайшет—Иркутск.

Лусине Баласян