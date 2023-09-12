Новые территории остались со старыми послаблениями

Как стало известно “Ъ”, российские банки просили дополнительные регуляторные послабления в отношении заемщиков ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, однако не нашли понимания у ЦБ. В частности, регулятор отказал в длительной рассрочке резервирования части залогов и поэтапном резервировании в случае их утраты. Эксперты поддерживают ЦБ, отмечая, что развитие кредитования в новых регионах — «вопрос стратегического выбора банков», и они обязаны обеспечить покрытие рисков капиталом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями Ассоциации банков России (АБР), направленными в начале августа в ЦБ, о том, чтобы ввести регуляторные послабления для банков, которые бы снизили риски в части кредитования заемщиков, зарегистрированных на «новых территориях» (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). В частности, ассоциация просила предоставить рассрочку резервирования на срок 10 лет (по аналогии с заблокированными активами, см. “Ъ” от 23 сентября 2022 года), если были выявлены «факты снижения справедливой стоимости предметов залога». В случае их утраты по причине «разрушения объектов» предлагалось поэтапное резервирование в течение года.

Однако регулятор не поддержал предложения банкиров (с письмом Банка России ознакомился “Ъ”). В конце августа первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин ответил АБР, что экономическая деятельность на «новых территориях» и смежных с ними сейчас «характеризуется повышенным уровнем риска», а движимому и недвижимому имуществу «присущи риски обесценения или полной утраты». В ЦБ считают, что банкам необходимы «поиски дополнительных способов компенсации кредитного риска, в том числе выбор заемщиков с устойчивым финансовым положением или иных форм обеспечения кредитов». В Банке России и АБР отказались от комментариев.

В отношении финансов жителей «новых территорий» уже действует целый ряд льгот. Так, по распоряжению Владимира Путина с них до начала 2026 года запрещено взыскивать долги. ЦБ также ввел послабления для банков, работающих в этих регионах, установив пониженные риск-веса по местным заемщикам (см. “Ъ” от 23 мая).

«Принятые меры позволили значительно снизить нагрузку на капитал российских банков и сохранить потенциал кредитования»,— отмечает господин Тулин. Вместе с тем он упоминает, что дополнительно рассматриваются регуляторные послабления по резервированию ссуд по заемщикам или контрагентам, зарегистрированным или осуществляющим деятельность в «новых субъектах РФ». Детали в письме не уточняются. Но там сказано, что иных послаблений «на данный момент не планируется».

По данным ЦБ, по состоянию на 1 сентября в «новых регионах» действовали 475 подразделений российских банков. Большая часть из них расположена в ДНР и ЛНР. Лидирует по присутствию Промсвязьбанк, среди других игроков, например, ЦМР-банк и КБ «РостФинанс».

По оценке источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях РФ закладывается стоимость риска в 2–2,5 раза выше, чем в других регионах, но «с перспективой понижения на горизонте трех лет». Аналогичная ситуация с нормой резервирования, уточняет собеседник “Ъ”.

Эксперты считают позицию регулятора обоснованной. «Послабления по отражению потерь справедливы, когда весь банковский сектор без исключения сталкивается с единовременным и глобальным стрессом, как происходило в 2020 и 2022 годах,— считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.— Но активные операции в новых регионах — это стратегические решения отдельных банков. Если они открывают для себя новые рынки, то должны обеспечивать справедливое покрытие капиталом тех рисков, которые присущи этим рынкам». В ином случае, подчеркивает эксперт, объективно оценить финансовое положение банков будет сложно, а это важно для регулирования.

Если обеспечение утрачено или обесценилось, необходимо доформировывать резервы до уровня, который соответствует категории качества ссуды и другим признакам заемщика, влияющим на расчет резервов, добавляет господин Беликов: «Если этот процесс растянут во времени, резервы по конкретным ссудам длительное время уменьшаются безосновательно». Более того, уточняет он, если с залогом что-то случилось, это может говорить об ухудшении финансового положения заемщика, и тогда возникает вопрос, не нужно ли доначислять еще больше резервов.

Ольга Шерункова