Губернаторы отработали на 70 с плюсом

По итогам окончательного подсчета голосов на губернаторских выборах все действующие руководители регионов одержали уверенную победу. Лидером по уровню поддержки избирателей стал врио главы Смоленской области Василий Анохин, набравший 86,6% голосов. Вместе с ним отметку в 80% преодолевают еще восемь руководителей: псковский губернатор Михаил Ведерников (86,3%), глава Кузбасса Сергей Цивилев (85,2%), губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (83,8%), глава Подмосковья Андрей Воробьев (83,7%), нижегородский губернатор Глеб Никитин (82,8%), глава Ивановской области Станислав Воскресенский (82,5%), губернатор Амурской области Василий Орлов (82,4%) и его орловский коллега Андрей Клычков (82,1%).

В коридоре от 70% до 80% голосов расположились губернатор Тюменской области Александр Моор (78,8%), воронежский глава Александр Гусев (76,8%), мэр Москвы Сергей Собянин (76,4%), врио губернатора Омской области Виталий Хоценко (76,3%), глава Алтайского края Виктор Томенко (76,2%), руководитель Якутии Айсен Николаев (75,8%), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (75,7%), глава Приморья Олег Кожемяко (72,8%), магаданский губернатор Сергей Носов (72,4%), врио главы Чукотки Владислав Кузнецов (72,3%) и врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков (70,2%).

Единственным руководителем, финишировавшим с результатом меньше 70%, стал глава Хакасии Валентин Коновалов — за него проголосовало 63,1% избирателей. Господин Коновалов — член КПРФ, также от Компартии выдвигался Андрей Клычков. Все остальные руководители представляют «Единую Россию».

Андрей Прах