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В МЧС назвали причину пожара в усадьбе Вахрамеева в Ярославле

Предварительной причиной пожара в здании бывшего военкомата, являющегося объектом культурного наследия федерального значения «Усадьба Вахрамеевых», стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте»

Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте»

Пожар на улице Ушинского,16 произошел ночью 9 сентября. Возгорание было на втором этаже на площади 200 кв.м. Из здания был эвакуирован один человек, уточнили в МЧС, без постоянного места жительства. После пожара глава службы ОКН заявила, что собственник в лице Росимущества не принял надлежащих мер для вовлечения здания в хозяйственный оборот и его содержание.

Сегодня в МЧС сообщили, что причина пожара — неосторожное обращение с огнем, однако на настоящий момент она является предварительной. Точную установят позже. В ярославском СК сообщили, что на настоящий момент уголовное дело по факту пожара не возбуждено.

Алла Чижова

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