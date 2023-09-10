Глава ярославской службы ОКН прокомментировала пожар в усадьбе Вахрамеева

Руководитель государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Анна Рожкова заявила, что контрольно-надзорные мероприятия не гарантировали усадьбе Вахрамеевых, в которой произошел пожар, сохранность. Об этом сообщила сама госпожа Рожкова в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте» Фото: Анна Рожкова / «Вконтакте»

В Ярославле 9 сентября произошло возгорание в здании бывшего военного комиссариата, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Пожар тушили пять часов, на месте работали 13 единиц техники и 52 спасателя.

После пожара глава службы ОКН прокомментировала произошедшее. По словам госпожи Рожковой, собственник в лице Росимущества не принял надлежащих мер для вовлечения здания в хозяйственный оборот и его содержание.

«Когда я сегодня утром осматривала памятник архитектуры, то четко осознала тот факт, что никакие контрольно-надзорные мероприятия не являются панацеей и не гарантируют сохранность. Может быть более-менее себя оправдывает изъятие. Но куда изымать объект, который и так в федеральной собственности? Губернатор области неоднократно озвучивал, что регионы более заинтересованы в том, чтобы объекты культурного наследия, расположенные на их территории, были вовлечены в хозяйственный оборот и содержались надлежащим образом. Но Росимущество, увы, не видит нас даже в роли посредников с потенциальными инвесторами»,— написала Анна Рожкова.

Она задалась вопросами, что должно еще случиться, чтобы ситуация изменилась. И предположила, что следующим сгорит Северный корпус присутственных мест XVIII века на Советской площади, который также находится в федеральной собственности и стоит заброшенным много лет.

Алла Чижова