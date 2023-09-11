Жителя Красноярска арестовали за листовки с призывом вступать в ряды террористов

Суд в Красноярске арестовал предполагаемого сторонника военизированного объединения «Легион "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено). По версии следствия, мужчина расклеивал листовки с призывом вступать в легион, сообщило региональное ГСУ СКР.

По данным СКР, с июня по 1 сентября подозреваемый вступил в легион для «борьбы против действующего в России политического режима». Как утверждает следствие, мужчина согласился выполнять диверсионные операции в России для «устрашения населения, поддержку и развитие террористической организации путем размещения в публичных местах ее флагов, символики и иных атрибутов».

5 сентября подозреваемый, «действуя по указанию сторонника организации», расклеил семь изготовленных им листовок на разных остановках общественного транспорта в Ленинском районе Красноярска. Эти листовки «содержали признаки призыва к вступлению и к участию в деятельности террористической организации», сказано в пресс-релизе.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (публичные призывы к участию в террористической деятельности, ее оправдание и участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

В июле в Самарской области была арестована россиянка, обвиняемая в подстрекательстве к вступлению в «Легион "Свобода России"», она проходит по делу о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ). В августе в Санкт-Петербурге задержали мужчину с проукраинскими листовками, содержавшими призывы вступить в том числе в легион.

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Лаура Кеффер