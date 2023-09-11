Премьер-министр Канады застрял в Индии из-за поломки самолета

Самолет, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо, члены канадской делегации на саммите G20 и сопровождавшие журналисты должны были вылететь в Канаду, сломался. Об этом вчера вечером сообщила пресс-служба самого премьер-министра. Информации о том, как и когда господин Трюдо сможет покинуть Индию, пока нет.

«Технические проблемы не могут быть решены за ночь, наша делегация остается в Индии до тех пор, пока не будут приняты альтернативные меры»,— говорится в отправленном пресс-службой сообщении мировым СМИ, включая агентство Bloomberg.

Наблюдатели не прошли мимо очевидной иронии ситуации: незадолго до запланированного вылета канадской делегации из Нью-Дели господин Трюдо встретился с индийским коллегой, на этой встрече Нарендра Моди в достаточно резких тонах раскритиковал то, что он назвал бездействием канадских властей в отношении действующих в стране сикхских сепаратистских группировок.

Технические проблемы с самолетами первых лиц государства не часто, но случаются. Как сообщал «Ъ», к примеру, премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса раскритиковали за то, что в июне текущего года он отправился в Пекин сразу на двух самолетах. Однако тогда представители премьер-министра отметили, что это была необходимая мера в связи с тем, что из-за поломок воздушных судов официальные делегации страны несколько раз оказывались в сложной ситуации. Например, прошлый премьер-министр Новой Зеландии из-за проблем с транспортом застряла в Антарктиде.

Что мировые СМИ написали о саммите G20 в Индии — в публикации «Ъ».

Андрей Келекеев