Лидеры КПРФ и «Справедливой России» сохранят места в Яроблдуме

Председатели фракций КПРФ и «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Елена Кузнецова и Сергей Хабибулин, по предварительным данным, пройдут в новый состав заксобрания по партийным спискам. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» со ссылкой на предварительные итоги голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кузнецова (справа)

Фото: Пресс-служба Избирательная комиссия Ярославской области Елена Кузнецова (справа)

Фото: Пресс-служба Избирательная комиссия Ярославской области

Господа Хабибулин и Кузнецова проиграли выборы в одномандатных округах конкурентам из «Единой России», но получили лучшие, чем у однопартийцев, результаты в территориальных группах.

У ЛДПР, по предварительным данным, депутатом по партспискам станет также действующий депутат, зампредседателя фракции Владимир Смирнов.

Не попадает в новый состав депутат от КПРФ Эльхан Мардалиев, единственный представитель оппозиции, бывший главой комитета в действующем составе думы.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области подвели предварительные итоги выборов в областную думу, первое место получила «Единая Россия» с результатом 46,6%.

Антон Голицын