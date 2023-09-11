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В Ярославскую областную думу попадут две новые партии

По итогам обработки 100% бюллетеней в Ярославскую областную думу по партийным спискам проходят шесть партий из семи участвовавших в выборах, 5-процентный порог не преодолели только «Коммунисты России». Данные опубликованы на сайте региональной избирательной комиссии.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

«Единая Россия» набрала 46,6%, КПРФ — 11,27%, ЛДПР — 11,14%, «Справедливая Россия» — 11,19%, «Новые люди» — 7,39, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 5,62%.

«Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» впервые попадут в Ярославскую областную думу. А вот «Коммунисты России», напротив, потеряли представительство в заксобрании.

Данные по одномандатным округам по итогам подсчета всех бюллетеней не изменились — у «Единой России» 32 мандата из 34 возможных.

Антон Голицын

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