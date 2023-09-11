В Новосибирске на реконструкцию вытрезвителя потратили 30 млн рублей

В Первомайском районе Новосибирска открыли вытрезвитель. Строительство объекта обошлось в 30 млн руб. Ожидается, что на протяжении года центр сможет принять более 7 тыс. человек, сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании в правительстве.

Площадь здания составила 490,2 кв. м. Учреждение было построено на базе бывшего детского дома.

О строительстве вытрезвителя стало известно в начале апреля текущего года. Тогда финансирование на реконструкцию и содержание вытрезвителя оценивалось в 17,8 млн руб.

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Александр Киселев