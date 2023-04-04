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Вытрезвитель за 17,8 млн рублей откроется в Новосибирске в здании бывшего детского дома

В Новосибирске переоборудуют здание бывшего детского дома в медицинский вытрезвитель для местного населения. Его открытие запланировано на сентябрь. Учреждение рассчитано на 20 человек и сможет принимать пациентов как в состоянии алкогольного, так и токсикологического опьянения.

Сейчас в здании ведется внутренняя отделка, на завершение всех работ необходимо два месяца, после чего учреждение намерено получить медицинскую лицензию. Финансирование на реконструкцию бывшего детского дома и содержание вытрезвителя в сумме 17,8 млн руб. выделила Новосибирская область, рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

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Лолита Белова

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