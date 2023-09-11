В Петербурге до конца года завершат испытания станции наблюдения за беспилотниками

Испытания наземной станции автоматического наблюдения за беспилотниками в Санкт-Петербурге завершатся до конца 2023 года, сообщилТАСС генеральный директор АО «Навигатор» Сергей Бабуров. Сейчас специалисты компании проводят отладку аппаратуры и программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Станции наблюдения функционируют на принципе вторичной радиолокации, и для их работы необходим программно-аппаратный комплекс «борт-земля» — станция обнаруживает только те дроны, которые оснащены транспондерами.

По словам господина Бабурова, такие транспондеры у компании есть, и она готова оснастить ими беспилотники, но для этого необходима соответствующая инфраструктура, которая в Петербурге пока не развита.

«В Петербурге официально не внедрена система регулирования эксплуатации БВС. Как только эти вопросы будут решены, появится спрос на транспондеры и наземные станции нашей разработки. Объем станций и сроки их установки будут зависеть от развития инфраструктуры для полетов коммерческих БВС, в том числе объема их официального использования в городе», — отметил Бабуров.

Планируется, что станция позволит собирать статистические данные, которые будут использоваться для повышения безопасности полетов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге открыли первый в России центр оценки навыков управления дронами.

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