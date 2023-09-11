В Новороссийске ликвидировали лесной пожар на площади 1,1 Га

В Новороссийске более 12 часов боролись с возгоранием лесной подстилки в микрорайоне Мефодиевский. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание удалось ликвидировать к 6:00 на площади 1,1 га.

Сообщение о пожаре спасатели получили 10 сентября в 17:54. В 18:05 они прибыли на место и установили, что возгорание произошло на площади 600 кв. м. В 21:10 пожар был локализован. Однако полностью ликвидировать его удалось лишь спустя девять часов. К тушению пожара привлекалось 60 человек и 20 единиц техники.

По информации муниципального центра управления Новороссийска, пожар произошел на горе Лысая и двигался к направлению леса. Причины пожара пока не уточняются. Как сообщало минприроды Краснодарского края, тушение осложнялось порывами ветра и крутым склоном горной местности.

Татьяна Ручкина

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