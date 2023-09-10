В Новороссийске загорелась лесная подстилка на площади 600 квадратных метров

В Новороссийске, в микрорайоне Мефодиевский пожарные тушат возгорание лесной подстилки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 17:54. В 18:05 приехавшие на место пожарные установили, что площадь очага возгорания составляет 600 кв.м. По информации муниципального центра управления Новороссийска, пожар произошел на горе Лысая и сейчас движется к направлению леса.

Что стало причиной пожара – пока неизвестно. Всего с огнем борются 38 человек и восемь единиц техники.

Александр Орлов

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