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Коммерсантъ FM
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Володин: попытки США и ЕС сорвать выборы в новых регионах провалились

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и Евросоюз пытались сорвать выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. По его мнению, их планы провалились.

«Вашингтон и Брюссель делали все, чтобы эти выборы не состоялись: провокации, запугивания и обстрелы со стороны киевского режима. Но их планы провалились»,— написал господин Володин в Telegram.

По мнению спикера Госдумы, на выборах была обеспечена безопасность избирателей, голосование прошло открыто и в конкурентной борьбе. Как считает спикер Госдумы, высокая явка в новых регионах показала желание их жителей «влиять на будущее развитие своего региона» и России.

Явка в новых регионах составила от 65% до 76%. По предварительным данным, во всех этих регионах побеждает «Единая Россия».

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Леонид Уварчев

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