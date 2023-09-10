В Белгородской области сбит БПЛА

В Белгородском районе силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник самолетного типа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте»,— написал губернатор в Telegram-канале. Минобороны уточнило, что украинский беспилотник был сбит около 14:00.

10 сентября сообщалось об атаке беспилотников в Орловской и Брянской областях: они были подавлены и сбиты силами РЭБ и ПВО. Минувшей ночью восемь БПЛА были уничтожены у побережья Крыма.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян