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Коммерсантъ FM
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У побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над Черным морем возле побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как утверждает Минобороны РФ в Telegram, попытка атаки была предпринята в ночь на 10 сентября с применением БПЛА самолетного типа. Ведомство обвинило в атаке Украину.

Накануне, 9 сентября, в Крыму было сбито как минимум три беспилотника. Об этом сообщал глава республики Сергей Аксенов. В конце августа Крым подвергся самой массированной атаке БПЛА с начала российско-украинского конфликта. Было уничтожено или обезврежено 42 беспилотника.

Леонид Уварчев

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