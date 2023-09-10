Минобороны заявило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Над территорией Брянской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«10 сентября около 08.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

8 сентября Брянская область подверглась нескольким атакам беспилотников. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошел пожар в административном здании на промышленном объекте в Брянске. Также местные власти эвакуировали пассажирский вокзал Брянск I. 7 сентября, по информации «Ъ», над вокзалом Брянск-Орловский были сбиты два БПЛА. Они повредили историческое здание и платформу, а также привели к ранению пассажира одного из поездов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспилотники остановились на вокзале».