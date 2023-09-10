В селе Орловской области силами РЭБ подавлен беспилотник

В селе Сомово Шаблыкинского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник, сообщили в правительстве региона. В результате никто не пострадал.

«В настоящее время место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий»,— говорится в сообщении правительства региона.

10 сентября об атаках беспилотников также сообщалось в Крыму: минувшей ночью у побережья полуострова силами ПВО были уничтожены восемь дронов. Минобороны также сообщало о сбитом БПЛА в Брянской области.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян