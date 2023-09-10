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Коммерсантъ FM
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Южная Корея направит на восстановление Украины $2,3 млрд

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время саммита G20 объявил об отправке Украине дополнительной помощи в размере $2,3 млрд. Средства направят на реконструкцию и восстановление Украины после завершения боевых действий.

Как передает Younhap, из этой суммы $300 млн Украина получит в 2024 году в виде гуманитарной помощи. Еще $2 млрд направят в виде долгосрочных льготных кредитов с 2025 года. Эти средства выделят из Фонда экономического развития и сотрудничества.

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального ключевого государства в оказании ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущей реконструкции Украины»,— сказал Юн Сок Ёль.

В июле стало известно о планах Корейской ассоциации международной торговли обсудить работу представителей строительных, инфраструктурных и энергетических компаний, которые заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. С этой целью, по данным СМИ, Южная Корея планирует разрешить бизнесменам своей страны ездить на Украину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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