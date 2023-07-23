Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Южная Корея разрешит бизнесменам ездить на Украину для участия в проектах по восстановлению

Правительство Южной Кореи сделает исключение из запрета на посещение Украины для бизнесменов. Они смогут выезжать на Украину для участия в проектах по восстановлению страны после завершения конфликта с РФ, передает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских чиновников. Их имена не приводятся.

Запрет на поездки на Украину для граждан Южной Кореи действует с февраля 2022 года. Исключение для бизнеса сделают в качестве меры после поездки президента Юн Сук Ёля на Украину в начале июля. Правительство также рассматривает возможность отправки на Украину высокопоставленных чиновников, а также бизнесменов для обсуждения проектов реконструкции, оценка объемов которых, «по сообщениям, превышает $1 трлн».

На этой неделе Корейская ассоциация международной торговли намерена провести встречу чиновников министерства торговли с представителями строительных, инфраструктурных и энергетических компаний, которые заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. По данным «Рёнхап», на этой встрече могут поднять вопрос поездок на Украину для бизнеса.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...