Южная Корея разрешит бизнесменам ездить на Украину для участия в проектах по восстановлению

Правительство Южной Кореи сделает исключение из запрета на посещение Украины для бизнесменов. Они смогут выезжать на Украину для участия в проектах по восстановлению страны после завершения конфликта с РФ, передает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских чиновников. Их имена не приводятся.

Запрет на поездки на Украину для граждан Южной Кореи действует с февраля 2022 года. Исключение для бизнеса сделают в качестве меры после поездки президента Юн Сук Ёля на Украину в начале июля. Правительство также рассматривает возможность отправки на Украину высокопоставленных чиновников, а также бизнесменов для обсуждения проектов реконструкции, оценка объемов которых, «по сообщениям, превышает $1 трлн».

На этой неделе Корейская ассоциация международной торговли намерена провести встречу чиновников министерства торговли с представителями строительных, инфраструктурных и энергетических компаний, которые заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. По данным «Рёнхап», на этой встрече могут поднять вопрос поездок на Украину для бизнеса.

Леонид Уварчев