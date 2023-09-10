Явка на выборах мэра Москвы на 12:00 составила 36,3%

На выборах в Москве по состоянию на 12:00 проголосовали более 2,7 млн человек (36,3%), сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за столичными выборами Вадим Ковалев. По его словам, голосование проходит штатно, нарушений нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. Сегодня, 10 сентября, основной день голосования. В нынешнем году в 24 субъектах используется Дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

После первого дня голосования в ЦИКе сообщали о жалобах россиян, в особенности жителей Москвы, на нестабильную работу ДЭГ. Принято решение об аннулировании бумажных бюллетеней проголосовавших 8 сентября в московском районе Соколиная гора из-за подозрений в фальсификации.

О ходе голосования — в публикации «Ъ» «Первый прошел».