Минобороны РФ: в Черном море уничтожены три катера, которые направлялись к Крыму

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Черном море трех украинских катеров американского производства с десантными группами, которые следовали к Крымскому побережью. Суда были обнаружены ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Быстроходные военные катера Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Кроме того, у побережья Крыма в ночь на 10 сентября были уничтожены восемь беспилотников.

Минобороны РФ последний раз сообщало об уничтожении украинских катеров в ночь на 4 августа. Тогда в сторону Крыма шли четыре Willard Sea Force. Еще четыре катера были уничтожены в конце августа.