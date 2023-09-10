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Коммерсантъ FM
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Минобороны РФ: в Черном море уничтожены три катера, которые направлялись к Крыму

Минобороны РФ заявило об уничтожении в Черном море трех украинских катеров американского производства с десантными группами, которые следовали к Крымскому побережью. Суда были обнаружены ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный.

Быстроходные военные катера Willard Sea Force с десантными группами вооруженных сил Украины были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Кроме того, у побережья Крыма в ночь на 10 сентября были уничтожены восемь беспилотников.

Минобороны РФ последний раз сообщало об уничтожении украинских катеров в ночь на 4 августа. Тогда в сторону Крыма шли четыре Willard Sea Force. Еще четыре катера были уничтожены в конце августа.

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